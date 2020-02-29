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29 февраля • обновлено в 08:50
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ДЕ І ЯК БЕЗПЕЧНО ПОЗИЧИТИ ГРОШІ В УКРАЇНІ?

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Вартість позики фіксована і не може залежати від термінів прийняття рішень по видачі, чи періоду, який клієнту зручний для повернення мікро кредиту.

Про це, в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші"

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The Guest
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