Нам даже документы до сих пор не предоставили: адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош заявил, что до сих пор не получил оригиналы материалов дела для защиты своей подопечной.

Как он рассказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Facebook, судья Вовк не предоставил даже полный текст решения по содержанию подозреваемой под стражей.

Добош отметил, что также требовал получения оригиналов телефонных разговоров и видео, которые были приобщены в качестве доказательств к материалам дела, но до сих пор их не получил.

"Еду спрашивать у "гениев" расследования, что же им мешает открыть материалы дела для защиты? Они мне нужны для апелляции, которая обязательно будет. Хотя мы не получили даже текст решения! Судья Вовк настолько занят, что на полстраницы постановление о задержании и обысках на основании сфальсифицированных документов он может вынести, а времени выдать (на 4 день!) полный текст решения о содержании под стражей у него нет", – сказал Добош.

Также он попросил у общественности поддержки и пообещал, что будет обнародовать всю информацию, которую будет получать.

Кроме того, он анонсировал обнародование полной информации о доходах Кузьменко и ее семьи.

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