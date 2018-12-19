ДаЁшь вітчизняну мережу “будинків розпусти” | Альо, гараж! REBOOT #166

В Одесі, на вулиці Дерибасівській, вже зафіксовано перші сутички між Дід Морозами-заробітчанами. Жодного політичного аспекту. Просто на одному п’ятачку, де зазвичай фотографуються гості міста, одночасно зібралося кілька Санта-Клаусів, Снігурочок та Дідів-Морозів з іншими свинями. Мається на увазі – символ 2019 року… Ну а тим часом, Київ живе своїм власним життям. В якому, немає воєнного стану, немає бійок за чергу на площі, та інших негараздів. Як результат, час від часу столичні чиновники, аби розвіяти нудьгу кидають у суспільство чергову маячню, і з зацікавленістю спостерігають що з того вийде.