Деніел Мендез - жонглер піаніст
Деніел Менендес, відомий як "Фортепіанний жонглер", захоплює своїм унікальним талантом всіх глядачів у світі.
Артистові мало було просто підкидати в повітря предмети, хоча і в цьому він теж досяг найвищої майстерності.
Ден придумав унікальну техніку жонглювання тенісними кульками, яка дозволяє йому грати на синтезаторі різні мелодії - починаючи від Бетховена і
закінчуючи сучасними композиціями.
Деніел Мендез - жонглер піаніст
скріншот з відео
Деніел Мендез - жонглер піаніст
скріншот з відео
Деніел з'явився на світ у 1957 році в Сан-Хосе (Каліфорнія).
Мати хлопчика родом з Китаю, де вона виросла в родині місіонерів. А батько Деніела був фокусником-любителем, колишнім професійним бійцем і тренером.
Саме він готував Мухаммеда Алі на Олімпійські ігри 1960 року, де великий боксер завоював золоту медаль.
Популярність прийшла до Менендеса в грудні 1989 року після участі в шоу "Сьогодні ввечері".
Деніел Мендез - жонглер піаніст
скріншот з відео
Деніел Мендез - жонглер піаніст
скріншот з відео
Жонглера ще двічі запрошували на цю передачу, зокрема на 28-й ювілейний випуск.
Також Деніел мав честь виступати в Театрі Форда (Вашингтон) для екс-президента Джорджа Буша-старшого і його дружини.
Теперішній час
У Деніела є канал на "Ютубі", де він викладає ролики з демонстрацією своєї майстерності.
Фортепіанний жонглер продовжує займатися улюбленою справою, виступаючи з незвичайними номерами по всьому світу.
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