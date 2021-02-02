В Мьянме фитнес-блогер случайно сняла на видео госпереворот

Виктория Довгань Видео 12:05, 2.02.2021 Обновлено: 12:05, 2.02.2021

В Мьянме витнес-блогер, которая снимала ролик с зарядкой в центре города, случайно сняла на видео военный переворот. В кадр попали военные машины, которые приехали, чтобы захватить парламент.

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