Из Крыма в СИЗО Ростова вывезли пятерых крымских татар

Виктория Довгань Видео 10:20, 30.12.2020 Обновлено: 10:20, 30.12.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Харькове больного дедушку пытались силой "выкинуть" из маршрутки. Видео

В России сгорело здание, где выпускали портреты Путина. Фото и видео

Украинская учительница – о пытках в плену "ДНР": заставляли петь гимн РФ и держали с крысами

В Турции нашли уникальные письма Роксоланы, документы времен УНР и казачества

Звезда "Друзей" в новом фильме "Смерть 2020-му" заявила о несуществовании Украины. Видео