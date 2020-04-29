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29 апреля • обновлено в 22:26
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COVID-19 помогает власти добить страну. Итоги на карантине. день 44

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Когда начнем возвращаться к привычной жизни? Ограничения будут действовать? Что будет работать, а что - нет? Об этом мы говорим с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко

Каховка на Херсонщине - под замком. В городе не въехать и не выехать. Все из коронавирус, что подтвердили в 22ох местных жителей. Какая сейчас ситуация в Каховке нам рассказал городской голова Андрей Дяченко

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А как будет происходить индексация пенсий - Валентина Кудин, директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики & Служба Занятости

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