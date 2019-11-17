Главная Новости
17 ноября • обновлено в 23:01
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Вулкан з піни, коли та ментосу

57
Читать материал на украинском

При потраплянні драже в кока-колу або в будь-які інші газовані напої відбувається активне виділення розчиненого в напої газу, що призводить до різкого піноутворення. Примітно, що кислотно-лужна реакція практично не бере участі в цьому процесі.

Причина спінювання в шорсткостях поверхні драже, які служать центрами вивільнення вуглекислого газу.

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Процес також посилюється добавками в напої, такими як підсолоджувач аспартам (замінник цукру). Підсолоджувач зменшує поверхневий натяг рідини, що в свою чергу полегшує виділення газу.

Обсяг пляшки також грає роль, тобто виділення бульбашок є вторинною ознакою виділення газу. Інші інгредієнти, які грають роль в процесі виділення газу: бензонат натрію (консервант) і кофеїн у кока-колі; гуміарабік і желатин у жувальних драже.

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Найбільш сильний ефект виникає з дієтичною колою і драже без глазурі, оскільки вони більш шорсткі і пористі. Додаткові дослідження довели, що реакція обумовлена фізичними властивостями цукерок і не пов'язана з хімічним складом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости