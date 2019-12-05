В этом ролике альпинисты Дэниел Круг, Хэнк Кейлор и Макс Фаннинг взбираются на самую высокую стену для скалолазания в мире.

Стена подвешена к воздушному шару на высоте более одного километра.

Мы видим как Дэниел круг спускается с воздушного шара к низу стены. После чего спортсмен отстегивает страховочное снаряжение и висит некоторое время на такой большой высоте только благодаря силе рук.

Необычный альпинизм Скриншот из видео

Необычный альпинизм Скриншот из видео

После этого Дэниел подымается к вершине стены, где его ждут друзья.

В завершение зрелищного перфоманса, Дэниел повисает на перекладине вверх ногами и прыгает с воздушного шара вниз головой.

Необычный альпинизм Скриншот из видео

Необычный альпинизм Скриншот из видео

При достижении критической высоты раскрывается парашют и спортсмен благополучно достигает земли.

Это невообразимое зрелище.

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