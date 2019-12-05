Главная Новости
5 декабря • обновлено в 13:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Необычный альпинизм

38
Читать материал на украинском

В этом ролике альпинисты Дэниел Круг, Хэнк Кейлор и Макс Фаннинг взбираются на самую высокую стену для скалолазания в мире.

Стена подвешена к воздушному шару на высоте более одного километра.

Мы видим как Дэниел круг спускается с воздушного шара к низу стены. После чего спортсмен отстегивает страховочное снаряжение и висит некоторое время на такой большой высоте только благодаря силе рук.

Необычный альпинизм

Необычный альпинизм

Скриншот из видео

Необычный альпинизм

Необычный альпинизм

Скриншот из видео

После этого Дэниел подымается к вершине стены, где его ждут друзья.

В завершение зрелищного перфоманса, Дэниел повисает на перекладине вверх ногами и прыгает с воздушного шара вниз головой.

Необычный альпинизм

Необычный альпинизм

Скриншот из видео

Необычный альпинизм

Необычный альпинизм

Скриншот из видео

При достижении критической высоты раскрывается парашют и спортсмен благополучно достигает земли.

Это невообразимое зрелище.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости