Необычный альпинизм
В этом ролике альпинисты Дэниел Круг, Хэнк Кейлор и Макс Фаннинг взбираются на самую высокую стену для скалолазания в мире.
Стена подвешена к воздушному шару на высоте более одного километра.
Мы видим как Дэниел круг спускается с воздушного шара к низу стены. После чего спортсмен отстегивает страховочное снаряжение и висит некоторое время на такой большой высоте только благодаря силе рук.
Необычный альпинизм
Скриншот из видео
Необычный альпинизм
Скриншот из видео
После этого Дэниел подымается к вершине стены, где его ждут друзья.
В завершение зрелищного перфоманса, Дэниел повисает на перекладине вверх ногами и прыгает с воздушного шара вниз головой.
Необычный альпинизм
Скриншот из видео
Необычный альпинизм
Скриншот из видео
При достижении критической высоты раскрывается парашют и спортсмен благополучно достигает земли.
Это невообразимое зрелище.
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