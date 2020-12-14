Чтобы управлять авто в гололед, нужны часы тренировок – Антонов

Рекордное количество ДТП, зафиксированное в Киеве и Киевской области 11 декабря – более 500 – связано с тремя причинами, одна из которых – неготовность водителей к нетипичным погодным условиям.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Чтобы управлять автомобилем в таких условиях, надо учиться, выходить на полигон, это часы тренировок", – сказал он.

Вторая причина – тяжелые погодные условия, третья – техническая неготовность определенного количества автомобилей к ним. "Не все авто готовы к таким условиям. Даже если ваш автомобиль готов, в вас может въехать автомобиль на летней резине", – сказал эксперт.

В этом контексте он напомнил о том, что далеко не все владельцы авто "переобули" их на зимнюю резину. "Это персональная зона ответственности. Если на летней резине, за руль до лета не садись", – заявил Антонов.

Он также оценил работу дорожных служб в этих погодных условиях на четверку по пятибалльной шкале. "Если такие погодные явления, невозможно сразу обработать все дороги", – отметил он.