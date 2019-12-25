Что смотреть на праздники: кинофильмы, которые незаслуженно обходят вниманием в новогоднем показе

Если "Карнавальная ночь" вам не кажется такой смешной, как раньше, а цитаты из фильма "С легким паром или Ирония судьбы" уже надоели, Юлия Крапивина посоветовала, какими неожиданными фильмами можно себя развлечь в новогодние и рождественские праздники.

Это фильмы, которым исполнилось 60 или даже 80 лет и большинство из них имеет голливудское происхождения. Среди них "Магазинчик за углом" (1940), "Эта прекрасная жизнь" (1946), "Чудо на тридцать четвёртой улице" (1947), "Ночь перед Рождеством" (1961) и современный "Любите Купера" (2015). Эти фильмы могут стать чудесным развлечением, с прекрасной игрой актеров и интересным сюжетом, в отличие от того, что может предложить как современный украинский кинематограф, так и украинское телевидение.

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