Что препятствует возвращению Крыма: народный депутат Ахтем Чийгоз
Народный депутат Украины Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал мирное шествие в рамках акции "Мир против насилия и оккупации", запланированное на 2 мая.
"Основная цель сейчас, особенно в период, когда Крым отошел чуть ли не на 10 место, а теперь еще и активизировались опасения того, что Крым подвесили в буквальном смысле, учитывая, что из Путина и президент Зеленский, и лидеры европейских государств делают партнера... Во время нормандской встречи не хватило времени на вопросы по Крыму, но при этом очень глубоко, как стало известно, обсуждался газовый вопрос", - заявил Чийгоз.
Далее в программе народный депутат рассказал об обмене пленными.
"Украинцы для Путина - это товар. И статус народного депутата в Украине абсолютно не спасает от возможного незаконного ареста российскими спецслужбами", - заявил депутат.
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