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24 февраля • обновлено в 20:36
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Что означает реакция украинцев на эвакуацию из Китая: психолог

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Психолог Светлана Чунихина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала панику, которая происходит в мире из-за коронавируса и в Новых Санжарах частности.

"Здесь нужно рассмотреть, была ли эта реакция на те события, которые происходили, нормальной. Ведь нормально вообще испытывать страх. Страх - это очень эволюционная эмоция. Это эмоция, которая позволяет нам спастись от опасности. А паника - это ситуация, когда эмоция полностью захватывает человека. Я не думаю, что в Новых Санжарах была паника. Был страх, но больше была эмоция ненависти к власти и к тем, кто прибыл из Китая", - заявила психолог.

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Светлана Чунихина
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