Что на самом деле происходило в Новых Санжарах: корреспондент OBOZREVATEL

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, что на самом деле происходило в Новых Санжарах.

"Я был в Новых Санжарах в течение суток. И для себя я выделил два основные положения. Первый тезис - это безусловный провал со стороны властей. Провал в коммуникациях со стороны Верховной Рады, со стороны Кабинета министров, правоохранительных органов. А второй тезис - это наш украинский народ, который, кто бы там что не говорил, что были и пьяные люди, и люди из других районов, но народ вел себя очень неадекватно, не понимали ситуацию вообще. Они думали, что приехали какие-то китайцы, или приехали зараженные украинцы, которые всех сейчас заразят, а у них проблемы с районной больницей и они не понимали, как они будут лечиться. То есть, я думаю, что это все один большой минус современного украинского общества, люди даже не пытаются найти суть, узнать факты, потому что мы встречали местных жителей, которые ходили в марлевых повязках и боялись за руку здороваться с другими ", - заявил Тысячный.

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