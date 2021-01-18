Что думают украинцы о протестах против повышения тарифов на газ?

Obozrevatel Видео 13:00, 18.01.2021 Обновлено: 13:05, 18.01.2021

После Нового года Украиной прокатилась волна протестов против увеличения тарифов на газ.

Власть с президентом нашли выход и с 1 февраля оплату за газ установят на уровне 6,99 грн за кубометр для всех поставщиков. Такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 ....

Мы поинтересовались у украицев, как они относятся к протестам и что думают о такой ситуации вообще?

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Крыму полностью высохло пресное "генеральское озеро". Фото

В Украине сохранится мороз до -27 градусов: синоптик дала прогноз на понедельник

Украина завоевала "серебро" на Кубке IBU

Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться

Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ