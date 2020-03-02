Что будет с Кабмином: депутат от "Слуги народа"

Виталий Безгин, народный депутат Украины, партия "Слуга народа", в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, что происходит на внеочередном заседании ВР.

"Завтра должно состояться заседание фракции, где как раз будет обсуждаться этот вопрос. До этого довольно трудно что-то комментировать, информации много разной, но я хотел бы говорить по фактам, а по фактам можно будет говорить только после завтрашней встречи", - заявил Безгин.

Он также добавил, что во время изменений в Кабмине следует учитывать, какую политику и стратегию будет производить новый глава того или иного министерства.

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