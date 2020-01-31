Что Брекзит будет означать для Европейского Союза: прогнозы эксперта

Эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, что Брекзит будет означать для Украины и Европейского Союза.

"Для ЕС действительно Брекзит стал чрезвычайным событием. Соответственно, это вообще ставит организацию под огромный риск. Теперь смогут выходить и другие страны. Но сама процедура показала, что это очень тяжелый процесс. Для мирового сообщества это является знаком, что идея консолидации Европы теряет свою силу", - заявил Каракуц

Он считает, что выход Британии стал первым тревожным звоночком в существовании Еврпейського Союза.

"Это вопрос идентичности. Когда страны ЕС объединялись, они пытались создать новую идентичность - европеец. И эта идентичность себя не оправдала. Мы видим, что все более популярными становятся националистические движения, народы стремятся возвращаться к своим корням", - отметил Каракуц.

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