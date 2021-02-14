В Китае люди выпали с карусели на ходу

Виктория Довгань Видео 13:43, 14.02.2021 Обновлено: 13:59, 14.02.2021

В одном из парков аттракционов Китая 16 людей выпали с карусели. Все они получили травмы, состояние троих тяжелое. Причиной ЧП стал сбой в механизме качели.

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