В приусадебных хозяйствах использование больших инкубаторов промышленного производства может оказаться непрактичным из-за их большой вместимости.

Для выращивания небольшого поголовья домашней птицы необходимы компактные приборы, сделать которые можно и своими руками, используя подручные средства и материалы.

Инкубатор для циплят своими руками Скриншот из видео

Инкубатор для циплят своими руками Скриншот из видео

Разведение домашней птицы – достаточно прибыльное занятие, но для бесперебойного получения продуктивного молодняка нужно купить или сделать своими руками прибор, в котором будет выводиться молодняк.

Инкубатор для циплят своими руками Скриншот из видео

Инкубатор для циплят своими руками Скриншот из видео

Как сделать инкубатор для куриных яиц или перепелов своими руками, используя подручные материалы, вы узнаете из этого видео.

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