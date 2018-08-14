Чи з'являться в Україні сучасні Боні та Клайд? | Альо, гараж! REBOOT #081

В Києві невідомі пограбували ювелірний чи то магазин чи то ломбард. Поцупили прикрас та кешу приблизно на 5-ть мільйонів гривень. Пошуки грабіжників тривають. І що цікаво, вже ніхто навіть не вимагає від поліції вжити негайних засобів і затримати зухвалих бандитів з автоматами. Навіть Міністр МВС зробив вигляд що “нічого екстраординарного” не відбулося…