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13 ноября • обновлено в 13:44
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Чи часто буваєте за кордоном? Яка ваша улюблена країна?

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Яку країну українці полюбляють більш за все? І чи часто подорожують за кордон?

На питання чи часто подорожують за кордон, думки українців розділилися порівну, тобто 50% - так, 50% - ні.

Країни Европи є фаворитами з улюблених країн, так відповіли 80% опитаних. Більшість з них надає перевагу Німеччині та Іспанії. 20% громадян сказали, що не подорожують, тому що не має змоги та коштів.

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