Четыре миллиона киевлян: социолог прокомментировала демографическую ситуацию

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова прокомментировала демографическую ситуацию в Украине и в Киеве в частности.

Она заявила, что не очень любит термин "мегаполис", и применительно к Киеву она бы скорее употребляла термин "метрополис". Социолог заявила, что когда мы говорим о Киеве, то здесь вопрос не в размерах, а в воздействии, которое город оказывает на все окружающую среду. И эта среда не ограничивается только Киевской областью. В этом смысле, по словам Либановой, Киев, бесспорно, является метрополисом. Также, по ее мнению, метрополисами в Украине являются Одесса, Днепр, Харьков и Львов, хотя последний город и не имеет миллиона жителей. Ранее в состав метрополисов социологи относили и Донецк, но по понятным причинам сейчас этот город не выполняет такую роль, добавила она.

Из всех цифр, касающихся демографических вопросов, Либанова доверяет только цифрам, которые касаются рождаемости и смертности, поскольку все эти моменты в Украине действительно регистрируются официально и их можно отследить. А вот что касается численности населения, то она совсем другая.

"Посмотрите, по Киеву уже нельзя не только проехать, а и пройти нельзя!" - заявила социолог. По ее мнению в Киеве сегодня проживает около четырех миллионов людей.

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