Чернобыльская зона продолжает гореть. Итоги на карантине. день 25

На днях в Киеве зафиксировали кратковременное локальное повышение концентрации цезия-137 в северо-западной части столицы.

Действительно ситуация под контролем и кто мог поджечь Чернобыльскую зону

Ярослав Емельяненко, председатель асоциаии чернобыльских туроператоров.

Вакцина от коронавируса может быть опасна не только для престарелых

Надежда Жолобак, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного НАН Украины.

О Коронавирусная мероприятия на территории ОРДЛО

Денис Казанский, журналист "Недели"

ВР в понедельник - изменения в бюджет, антикризисные законы, связанные с эпидемией,

народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура

О школьную программу онлайн, удобна ли она и эффективна, а также чем будущие изобретатели занимаются на карантине кроме уроков. И как это выдерживают родители, которые работают дистанционно на собственном примере

киевлянка Валерия Сорочан

Карантин в США от жительницы Техаса

Оксаны Фияло

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