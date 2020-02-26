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26 февраля • обновлено в 21:22
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"ЧЕРКАСЬКІ ЦАРІ Й ОПРИЧНИКИ - ПРОТИ ХОЛОПІВ!" випуск №8 спецпроекту журналістських розслідувань "Хрест"

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Знайомтесь - Юрій Ботнар. Перший і єдиний запис у його трудовій книжці – заступник міського голови Черкас.

Став відомий на всю Україну через створення тижневого транспортного колапсу по всьому місту і оприлюднення запису його погроз директору спортшколи із переслідуванням черкаських журналістів.

Забитий до смерті трубою по голові черкаський журналіст Вадим Комаров, напади на активістів й погрози директорам шкіл, організація транспортної блокади і крадіжка третини дорожної розмітки цілого міста, введення кабальної сміттєвої монополії на 10 років, яка вже забрала з гаманців черкащан понад 12 мільйонів гривень й фактично подвоїла їм квартплату, щомісячне витягування з бюджету міста понад мільйона гривень на зарплати півсотні посадовців-однопартійців, захоплення комунальних об'єктів і гонки на дорогих іномарках з численими ДТП, а на десерт - триметрові царські корони на елітних маєтках черкаських можновладців. Про це - у новому випуску антикорупційного авторського проекту "ХРЕСТ".

По одній з версій смертельного забиття журналіста Вадима Комарова заступник черкаського мера проходить разом зі своїм батьком Ботнаром Андрієм Федоровичем, який одразу ж після призначення у освітній департамент спробував захопити кілька комунальних гаражів, на чому й був упійманий поліцією і міськими депутатами.

Батько заступника черкаського мера Андрій Федорович Ботнар є засновником осередків партії "Свобода", організації "Легіон" та військового обєднання "Легіон Свободи". Під керівництвом його сина - заступника мера Черкас- Юрія Андрійовича Ботнара люди у чорному захоплювали міську раду.

Після захоплення "людьми у чорному" черкаської міськради "свободівці" зайняли більшість "найтепліших крісел" у мерії - понад 40 посад в міськраді, виконкомі та комунальних підприємствах. Почали з дорожньої розмітки - вкрали рівно третину по всьому місту.

Злочинна діяльність крадіїв-можновладців при повній бездіяльності черкаських прахооронців пішла далі. Пройдисвіти з черкаської мерії вигадали для містян вдвічі більшу квартплату, як мінімум, на 10 років вперед запровадили кабальну монополію на вивезення сміття.

Гаманців черкащан крадіям-можновладцям виявилося замало, тому взялися розривати скарбницю міста. Не більш, не менш - на півмільярда гривен. Без грошей лишилися школи, лікарні й цілі райони Черкас.

Вкрадені з черкаської скарбниці мільйони йдуть на іномарки-позашляховики та елітні маєтки. Заступник мера Юрій Ботнар неодноразово потрапляв у ДТП на легендарному позашляховику 90-х - БМВ-Ікс 5, а у селищі самого мера Анатолія Бондаренка, якого місцеві називали "Толя-железяка" за збір металобрухту по всій Лисянці, неподалік від рідної хати, виріс величезний елітний комплекс з триметровою короною на горі.

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Автор
Валерий Товмач Валерий Товмач
Тема
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