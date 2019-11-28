Рэйвен Скайривер - американский художник по стеклу, который в своих выразительных стеклянных скульптурах фокусируется в основном на мире дикой природы. Он известен тем, что раздвигает границы стеклянной среды в своих ультрареалистичных произведениях.

Черепаха из первосортного стекла Скриншот из видео

Черепаха из первосортного стекла Скриншот из видео

Он освоил множество техник окрашивания, используя фритту, порошковое стекло и цветные полосы для создания ультра-реалистичных оттенков кожи и формы тела. Его навыки лепки захватывают дух.

Перед съемкой этого видео Рэйвен использовал заготовки панциря, плавников и головы черепахи путем предварительной лепки и резки скульптуры.

Черепаха из первосортного стекла Скриншот из видео

Черепаха из первосортного стекла Скриншот из видео

Мастер использовал алмазный круг, прорезав несколько слоев стекла, чтобы создать узор на панцире черепахи.

Посмотрите, как Рэйвен использует разные техники окраски, чтобы создать тело черепахи, панцирь, прикрепить лапы и голову. Это завораживающий процесс!

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