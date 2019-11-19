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19 ноября • обновлено в 17:35
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Чемпион мира по греко-римской борьбе посетил программу THE GUEST

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Почетный президент федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисель и действующий чемпион мира по греко-римской борьбе U-23 Семен Новиков стали гостями программы THE GUEST на ObozTV

В этом году в Будапеште Семен Новиков получил золотую медаль, защитив свой титул.

"Самым тяжелым поединком была первая встреча, ведь у всех первая схватка идет нелегко. Это разогрев. Я отборолся 8:3, при том, что раньше я у этого соперника выигрывал 8:0. То есть он дал мне хороший бой. А грузинский спортсмен, с которым я встретился в финале в Будапеште, победил меня на чемпионате Европы, а затем избегал встреч со мной. Но на чемпионате мира он уже не мог не выйти на бой", - заявил чемпион мира Семен Новиков.

На Чемпионате мира я выходил с настроем, что я хочу исправить ошибки, которые я допустил на чемпионате Европы, добавил спортсмен.

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