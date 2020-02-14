Чем опасна любовь: комментарий психолога

Ведущие прямого эфира ObozTV Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила объявили о новом формате программы "Студия OBOZREVATEL", который стартует в понедельник 17 февраля в 15 часов.

В этом выпуске программы они также поговорили о Дне святого Валентина, который весь мир отмечает 14 февраля.

По информации Анны Нитченко Православная Церковь Украины предлагает отмечать День всех влюбленных не 14 февраля, а 12 августа.

А вот врачи считают, что неразделенная любовь может быть очень опасной для здоровья человека. Все из-за стресса, который мы переживаем. Анна Нитченко привела данные о "синдроме разбитого сердца", согласно ее информации каждый шестой пациент с таким синдромом имеет случаи онкологии.

Психолог Валентин Ким присоединился к обсуждению и рассказал, что происходит с психикой влюбленного человека.

"Любовь - это то, что делает человека человеком. Потому что, по большому счету, мы все - социальные животные. Мы все нуждаемся в поддержке, все нуждаемся в общении. Как в том, чтобы это получать, так и в том, чтобы это отдавать. И даже неспособность отдать кому-то свою любовь и чувственность может приводить к подобным последствиям", - отметил психолог.

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