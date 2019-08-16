Чем обернется для Зеленского неуважение к журналистам: прогнозы эксперта

Председатель правления ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева прокомментировала возможную установку в Украине определенных рамок для работы журналистов.

Подобную инициативу планируют ввести в партии "Слуга народа". Народный депутат от этой политической силы пояснил, что речь идет о конкретных понятиях, которые должны использоваться в СМИ однозначно. Так, например, если речь идет о представителях российских оккупационных войск на территории Украины, то Корниенко предлагает запретить употреблять по отношению к ним слово "ополченцы". По его мнению, Украина сегодня проигрывает гибридную войну, которая базируется именно на информационной войне.

Наталья Лигачева заявила, что подобный закон для Украины в условиях войны возможно и нужен, но его необходимо обсуждать со стейкхолдерами по гражданскому обществу, с медиа-сообществом. Категорийный аппарат тоже должен быть согласован. Эксперт выступила за то, чтобы законом были установлены рамки, но эти рамки не должны переходить границу цензуры.

Лигачева также прокомментировала заявления председателя ОП господина Богдана о том, что партии "Слуга народа" не нужны журналисты. Она отметила, что не видит в этом ничего плохого, поскольку, если бы ситуация была противоположной, то есть, если бы власти вдруг стали нужны журналисты, могли бы возникать проблемы.

Експерт также заявила, что только время покажет, чем обернется для Зеленского такое отношение к журналистам, ведь его хайп в социальных сетях может исчезнуть.

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