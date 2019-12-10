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10 декабря • обновлено в 09:03
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Человек-козёл

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Эксцентричный дизайнер из Великобритании Томас Твейтс на три дня поселился среди коз в горах Швейцарии, чтобы пожить их жизнью.

Мужчина использовал специальные протезы на руках и ногах, чтобы хоть немного приблизиться к козлиному обличью.

Человек-козёл

Человек-козёл

Скриншот из видео

Человек-козёл

Человек-козёл

Скриншот из видео

По словам Твейтса, четвероногие друзья не стали принимать его за своего и "оставили его в пыли", когда он следовал за ними вниз по холму.

"Спускаться по горе было страшно, потому что, если бы я упал, у меня не было рук, чтобы защититься от камней", — подчеркивает исследователь.

Человек-козёл

Человек-козёл

Скриншот из видео

Человек-козёл

Человек-козёл

Скриншот из видео

Собиравшийся оставить позади стрессы мегаполиса мужчина теперь собирается написать книгу "Козочеловек: как я отдохнул от человеческого бытия".

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