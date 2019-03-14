Человек Путина заявил, что Польша хочет сделать из Украины колонию 68

Экс-депутат Госдумы России Сергей Марков, которого называют человеком Путина, заявил что Польша якобы хочет превратить Украину и Беларусь в свои колонии. Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что вскоре российские самолеты могут появиться над столицами стран НАТО.

Неадекватную теорию Марков выдвинул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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