Часть временных конструкций Подольского мостового перехода упала из-за ветра

Видео 21:43, 16.04.2020 Обновлено: 21:46, 16.04.2020
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