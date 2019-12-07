Главная Новости
7 декабря • обновлено в 08:05
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Картинг на льду

72
Читать материал на украинском

Маленькие машинки разгоняются до сумасшедших скоростей, распугивая дремлющих возле своих лунок рыбаков. Речка петляет то вправо, то влево, заставляя картингистов проходить повороты в эффектных заносах.

Картинг на льду

Картинг на льду

Скриншот из видео

Картинг на льду

Картинг на льду

Скриншот из видео

Поражает идеально ровный лед на реке, сквозь который даже видно воду и дно реки.

Маршрут заканчивается в небольшом затоне возле какого-то искусственного сооружения, похожего на небольшую плотину. Затон достаточно широкий, чтобы можно было проходить повороты в заносе на максимальной скорости.

Картинг на льду

Картинг на льду

Скриншот из видео

Картинг на льду

Картинг на льду

Скриншот из видео

Путь в каждую сторону занимает примерно две минуты. Это совсем небольшое расстояние, но можно только завидовать тому чистому адреналину, который получают картингисты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости