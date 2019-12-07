Картинг на льду
Маленькие машинки разгоняются до сумасшедших скоростей, распугивая дремлющих возле своих лунок рыбаков. Речка петляет то вправо, то влево, заставляя картингистов проходить повороты в эффектных заносах.
Картинг на льду
Скриншот из видео
Картинг на льду
Скриншот из видео
Поражает идеально ровный лед на реке, сквозь который даже видно воду и дно реки.
Маршрут заканчивается в небольшом затоне возле какого-то искусственного сооружения, похожего на небольшую плотину. Затон достаточно широкий, чтобы можно было проходить повороты в заносе на максимальной скорости.
Картинг на льду
Скриншот из видео
Картинг на льду
Скриншот из видео
Путь в каждую сторону занимает примерно две минуты. Это совсем небольшое расстояние, но можно только завидовать тому чистому адреналину, который получают картингисты.
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