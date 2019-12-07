Маленькие машинки разгоняются до сумасшедших скоростей, распугивая дремлющих возле своих лунок рыбаков. Речка петляет то вправо, то влево, заставляя картингистов проходить повороты в эффектных заносах.

Картинг на льду Скриншот из видео

Картинг на льду Скриншот из видео

Поражает идеально ровный лед на реке, сквозь который даже видно воду и дно реки.

Маршрут заканчивается в небольшом затоне возле какого-то искусственного сооружения, похожего на небольшую плотину. Затон достаточно широкий, чтобы можно было проходить повороты в заносе на максимальной скорости.

Картинг на льду Скриншот из видео

Картинг на льду Скриншот из видео

Путь в каждую сторону занимает примерно две минуты. Это совсем небольшое расстояние, но можно только завидовать тому чистому адреналину, который получают картингисты.

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