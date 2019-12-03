4 июля в Аризоне

Ежегодно каждое 4 июля в штате Аризона отмечают знаменательный праздник - День независимости США.

Люди делают это по-разному.

праздник в Аризоне скриншот из видео

праздник в Аризоне скриншот из видео

Множество людей собирается на склоне горы для того, чтобы полюбоваться неописуемым зрелищем.

На вершину горы поднимают несколько автомобилей с целью разбить их.

Организаторы блокируют руль и педаль газа, после чего автомобиль разгоняется по прямой, где его ждет трамплин и стремительнрый полет к подножию горы.

праздник в Аризоне скриншот из видео

праздник в Аризоне скриншот из видео

Набрав максимальную скорость, автомобиль летит со склона высотой более 500 метров и встречается с землей.

Визг шин, рев мощных двигателей, а также звуки разбивающегося стекла и металла - это то, что так захватывает американцев, собравшихся ради этого события.

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