4 июля в Аризоне
Ежегодно каждое 4 июля в штате Аризона отмечают знаменательный праздник - День независимости США.
Люди делают это по-разному.
праздник в Аризоне
скриншот из видео
праздник в Аризоне
скриншот из видео
Множество людей собирается на склоне горы для того, чтобы полюбоваться неописуемым зрелищем.
На вершину горы поднимают несколько автомобилей с целью разбить их.
Организаторы блокируют руль и педаль газа, после чего автомобиль разгоняется по прямой, где его ждет трамплин и стремительнрый полет к подножию горы.
праздник в Аризоне
скриншот из видео
праздник в Аризоне
скриншот из видео
Набрав максимальную скорость, автомобиль летит со склона высотой более 500 метров и встречается с землей.
Визг шин, рев мощных двигателей, а также звуки разбивающегося стекла и металла - это то, что так захватывает американцев, собравшихся ради этого события.
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