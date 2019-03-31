Национальный экзит-пол 2019 в День выборов

Данные экзит-полов – результаты опроса избирателей, на момент закрытия избирательных участков, будут оглашены на пресс-конференции в 23.00. Ожидается, что в 20:00, на момент закрытия избирательных участков будут объявлены результаты опросов по состоянию на 18:00.

Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 проводится Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в рамках проекта "Национальный экзит-пол 2019", который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности "присоединяйся!", Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом "Возрождение", Посольством Канады в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!