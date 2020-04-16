Национальный банк Украины "помогает международным спекулянтам" вывозить из страны огромные средства.

"НБУ живет в реальности, которая отличается от того, что окружает нас", – заявил в эфире ObozTV исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Я должен засвидетельствовать полное отсутствие сотрудничества и согласования прогнозов между правительством и Национальным банком", – сказал эксперт, комментируя большое несоответствие между курсом доллара, заложенным в Государственный бюджет, и курсом доллара, установленным Нацбанком.

Экономист заявил, что НБУ "помогает спекулянтам"

Он обратил внимание на необъяснимые действия национального регулятора. "Он помогает международным спекулянтам вывозить из страны огромные деньги, заработанные на государственных облигациях в прошлом году, удерживая курс гривни на уровне 27 гривен за доллар и закладывая недополучение огромных доходов, в частности, по НДС по импорту, который рассчитывается по фактическому курсу", – сказал эксперт.

Исходя из этого, Пендзин призвал Нацбанк к более тесному сотрудничеству с правительством.

Как писал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Covid-19 и вызванного ею мирового экономического кризиса Верховная Рада Украины пересмотрела Государственный бюджет. Заложенный в бюджет курс гривни составляет 29,50 гривен за доллар, в то время как на рынке его стоимость порядка 27,20 гривен.