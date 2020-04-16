Экономист заявил, что НБУ "помогает спекулянтам"
Национальный банк Украины "помогает международным спекулянтам" вывозить из страны огромные средства.
"НБУ живет в реальности, которая отличается от того, что окружает нас", – заявил в эфире ObozTV исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
"Я должен засвидетельствовать полное отсутствие сотрудничества и согласования прогнозов между правительством и Национальным банком", – сказал эксперт, комментируя большое несоответствие между курсом доллара, заложенным в Государственный бюджет, и курсом доллара, установленным Нацбанком.
Он обратил внимание на необъяснимые действия национального регулятора. "Он помогает международным спекулянтам вывозить из страны огромные деньги, заработанные на государственных облигациях в прошлом году, удерживая курс гривни на уровне 27 гривен за доллар и закладывая недополучение огромных доходов, в частности, по НДС по импорту, который рассчитывается по фактическому курсу", – сказал эксперт.
Исходя из этого, Пендзин призвал Нацбанк к более тесному сотрудничеству с правительством.
Как писал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Covid-19 и вызванного ею мирового экономического кризиса Верховная Рада Украины пересмотрела Государственный бюджет. Заложенный в бюджет курс гривни составляет 29,50 гривен за доллар, в то время как на рынке его стоимость порядка 27,20 гривен.