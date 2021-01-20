Дональд Трамп с женой покинул Белый дом на "борту №1"

Марина Лисничук Видео 15:38, 20.01.2021 Обновлено: 15:51, 20.01.2021

В среду, 20 января, республиканец Дональд Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом, улетев во Флориду "бортом №1" незадолго до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Подробнее читайте на OBOZREVATEL.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский поручил проверить обоснованность коммунальных тарифов по всей Украине

"Синэво" запустила ПЦР-тест, который определяет новые британский и южноафриканский штаммы COVID-19

Навальный показал дворец Путина: аквадискотека, столик за два миллиона и личное казино

Блогерша, выбравшая на Майдане Россию, обозвала офицера ВСУ "позором армии" и собралась в суд. Видео

Блогера, которая сняла скандальный ролик о России на Майдане, внесли в "Миротворец"