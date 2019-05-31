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Как захватить парламент?

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Блестящий рецепт от Игоря Коломойского. Среди обязательных ингредиентов - часть акций в виртуальной президентской партии "Слуга народа", дружеское и некоторое медийно-финансовое отношение к партии Юлии Тимошенко, скупка большой части мажоритарных округов для своих выдвиженцев и... создание собственной "партии мэров" на паях с одиозным Фуксом и с не менее феерическими фронтмэнами - харьковским Кернесом и одесским Трухановым. В чем смысл новой - парламентской - игры Коломойского? И какая конфигурация у него в итоге получится?)... Разбираем в новом выпуске "Чёрного и белого"...

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Автор
Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Тема
Видео блоги
Персоны
Игорь КоломойскийІгор КоломойськийГеннадий ТрухановГеннадий КернесВладимир ЗеленскийПетро Порошенко
Теги
коломойскийзеленский Верховная Рада Украины
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