Порошенко. Навязчивое нежелание уходить... 795

Петр Алексеевич явно не смирился со своим проигрышем. И до сих пор не верит, что у него уже не будет второго срока. А потому продолжает всерьёз играть в президента. Колесит по стране с очередным промо-туром, раздаёт указания, толпами проводит награждения, назначает и переназначает своих людей... И он не думает готовить передачу власти оппоненту...

У столь странного психического явления есть три объяснения. Каждое по отдельности - ещё терпимо. Но все вместе - это уже гремучая смесь...

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