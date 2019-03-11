Музыкальные топ-события 2019 года в Украине

Сити-гайдерка Мариетта Вейс назвала топ-3 музыкальных событий, которые ожидают Украину в 2019 году. Первым из того, что бы она лично хотела выделить, это стадионный концерт Монатика, который состоится летом. Она предполагает, что концерт украинского исполнителя возможно затмит даже концерт Imagine Dragons, который проходил в прошлом году.

Вторым по важности музыкальным событием Украине станет Atlas Weekend, который в этом году состоится в третий раз, и на котором планируется выступление более 250 артистов.

Третьим, по ее мнению станет музыкальный фестиваль UPark, который так же должен состояться летом, и на котором ожидается много известных исполнителей.

Отдельной значительным событием Мариетта отметила запланирован на октябрь визит с концертом Эроса Рамазотти. Однако, как она отметила, это для любителей классического и более серьезного жанра.

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