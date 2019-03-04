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Алименты, отдых с ребенком за границей и домашнее насилие: какие права имеют матери в Украине

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Правозащитница Юлия Сергеева считает, что работа с общественностью в минюсте подтолкнула ее к основанию общественной организации "Прозрачный выбор", которая занимается женщинами и детьми, как найнезахищинишим категориям, и предоставляет им юридическую помощь в трудных жизненных ситуациях.

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