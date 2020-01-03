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3 января • обновлено в 21:23
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Папа Римский отбился от агрессивной женщины

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Папа Римский Франциск во время прогулки в новогоднюю ночь по площади в Ватикане попал в неприятную ситуацию.

Конфуз случился, когда неизвестная женщина силой схватила понтифика за руку и потянула к себе. Франциск быстро вырвал руку и ударил женщину по руке. Видео инцидента выложили в соцсетях.

После этого в ситуацию вмешались охранники. Женщина при этом продолжала кричать, но Папа уже не реагировал на это.

1 января понтифик все-таки извинился за свой поступок. "Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем ежегодном рождественском послании миру Urbi et Orbi 25 декабря Папа Римский Франциск упомянул среди стран, страдающих от войны, и Украину.

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