Какими были самые популярные новогодние программы на ТВ и в интернете
Креативный продюсер денусь Путинцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
Он прокомментировал новогодние программы на телеканалах и в социальных сетях изменения.
"Владимир Александрович Зеленский сделал шоу, на которое отреагировали все", - отметил продюсер.
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