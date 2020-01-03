За кулисами украинского шоубизнеса: популярный продюсер

Креативный продюсер денусь Путинцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новогодние программы на телеканалах и в социальных сетях изменения.

"Я вам честно скажу, что решил специально просмотреть все самые популярные новогодние программы. Я прошелся с пультом и бокалом компота, и начал смотреть "Иронию судьбы", - отметил продюсер.

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