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3 января • обновлено в 21:23
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За кулисами украинского шоубизнеса: популярный продюсер

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Креативный продюсер денусь Путинцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новогодние программы на телеканалах и в социальных сетях изменения.

"Я вам честно скажу, что решил специально просмотреть все самые популярные новогодние программы. Я прошелся с пультом и бокалом компота, и начал смотреть "Иронию судьбы", - отметил продюсер.

Об этих и других новостях узнавайте по прямому эфиру ObozTV.

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Денис Путинцев
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