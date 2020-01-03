Убит Касем Сулеймани: детали спецопераций США в Ираке

Для ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший военный пилот беспилотных авиационных комплексов (БпАК) Владимир Куприянов. Он объяснил, что месторасположение Сулеймани скорее всего было обнаружено благодаря американской разведке, и, возможно, прикрепленному GPS-трекеру к его авто.

По его словам, Вооруженные силы США владеют моделью беспилотника MQ-9 Reaper ("Потрошитель"), которая была создана на базе MQ-1 Predator ("Хищник"). Вероятно, именно им и воспользовались для удара.

"Данный беспилотник по своим техническим характеристикам позволяет находится в воздухе целый день. Операторы могут находится на достаточно безопасном расстоянии. База, которая отвечает за Ближний восток, находится на севере Европы, а запуск беспилотника вероятно проводился с американских баз в турецких городах Измир или Инжилик", – рассказал специалист.

"Сам беспилотник может находится на достаточно большой высоте, даже подниматься в стратосферу. Это полностью автономная вещи, у него размах крыла под 20 метров, и весит он 1,5-2 тонны. Он просто взлетел на правильной высоте и его не обнаружили радары", – добавил он.

Куприянов предположил и такой вариант, что отвечающие за ПВО военные в Ираке были предупреждены о беспилотнике, поэтому его не сбивали и никому о нем не сообщили.

Даже есть такой вариант, что были предупреждены военные в Ираке, которые отвечали за ПВО, и те просто не трогали беспилотник и никому о нем не сообщали.

А в нужный момент по авто Сулеймани была выпущена ракета вероятно типа AGM-114 Hellfire, а точнее ее модификация, в которой уменьшено количество взрывчатого вещества и в качестве боевого заряда используются шесть раскладывающихся лезвий: "Эта ракета не является супер-инновационным оружием, но она наводится по камере, имеет хорошую дальность работы, и как показывает практика, хорошо залетает в форточки, окна и убивает находящихся там людей, минимизируя потери среди некомбатантов (гражданских) и их имущества".

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