Российский телеканал "вытер ноги" об Зеленского

Путинский канал "Россия" в новогоднем "Огоньке" вытер ноги о Зеленского.

"Мерзкое зрелище. Мягко говоря - обосрали в уничижитольном виде.

Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины, и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение.

Эти уроды не видят брёвен в своем глазу, но замечают соринку в чужом. Ну, раз сами россияне не способны публично смеяться над Путиным, то уверен, что Квартал-95 сможет им в ближайшее время ответить, если не будет занят созданием очередного номера про Гонтареву. Или не сможет? Или не разрешат? В любом случае понятно, что все показанное на российских каналах согласовывается с Кремлем. И если оставить это без ответа, то будет продолжение. И это будет вновь плевок не только в Зеленского, но и во всех нас", - так прокомментировал этот случай Борислав Береза.

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