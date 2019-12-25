Праздничные новинки от звезд украинского шоу-бизнеса

Украинские звезды активизировались к Новому году.

Pianoboy выпустил новый клип к новогодним праздникам.

ТНМК добавили фрагменты вертепа к свому представлению.

Бумбокс выпустил новый клип сразу из двух композиций.

Настя Каменских спела рождественскую песню.

Hardkiss показали свою версию "Щедрика".

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