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25 декабря • обновлено в 19:47
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Праздничные новинки от звезд украинского шоу-бизнеса

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Украинские звезды активизировались к Новому году.

Pianoboy выпустил новый клип к новогодним праздникам.

ТНМК добавили фрагменты вертепа к свому представлению.

Бумбокс выпустил новый клип сразу из двух композиций.

Настя Каменских спела рождественскую песню.

Hardkiss показали свою версию "Щедрика".

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