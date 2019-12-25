Праздничные новинки от звезд украинского шоу-бизнеса
Украинские звезды активизировались к Новому году.
Pianoboy выпустил новый клип к новогодним праздникам.
ТНМК добавили фрагменты вертепа к свому представлению.
Бумбокс выпустил новый клип сразу из двух композиций.
Настя Каменских спела рождественскую песню.
Hardkiss показали свою версию "Щедрика".
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