Музыкант Игорь Воевуцкий стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" - ч.1
Музыкант, экс-солист группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Он рассказал о том, что он католик и сегодня 25 декабря отмечают Рождество.
"Последний раз на исповеди был месяцев восемь назад", - отметил музыкант.
Музыкант раскрыл подробности своего нового сольного проекта, который будет иметь название "Игорь Ян".
Он исполнил несколько своих новых пеcен.
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