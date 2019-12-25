Музыкант Игорь Воевуцкий стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" - ч.1

Музыкант, экс-солист группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Он рассказал о том, что он католик и сегодня 25 декабря отмечают Рождество.

"Последний раз на исповеди был месяцев восемь назад", - отметил музыкант.

Музыкант раскрыл подробности своего нового сольного проекта, который будет иметь название "Игорь Ян".

Он исполнил несколько своих новых пеcен.

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