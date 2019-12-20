Riffmaster подал в суд на Зеленского

Андрей Антоненко подал иск против Зеленского, Авакова и Рябошапки. Он считает, что они опозорили его репутацию.

Об этом сообщил адвокат Riffmaster`a Святослав Жерновников.

"В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию", – написал он.

В исковом заявлении сообщается, что во время брифинга представителя МВД было полностью проигнорировано норму по принципу презумпции невиновности, а также нарушен принцип чести и достоинства гражданина и человека.

Андрей Антоненко подал иск на министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля.

Также Riffmsater судится с телеканалом "Украина".

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