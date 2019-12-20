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20 декабря • обновлено в 19:34
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Путина будто подменили: психолог о пресс-конференции

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Психолог Елена Рыхальская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала пресс-конференцию Владимира Путина.

"Я уже неоднократно об этом говорила, что у Путина за плечами школа КГБ. Он знает все. Его уже давно научили и мимике, и жестам, и всему остальному. Но мне кажется, что он уже забывается, думает, что ему можно все. Я комментировала его и на минской конференции, когда он ручку ломал, и когда он картину рисовал, он действительно нарушает. Вчера я говорила со знакомой из Британии, а ее муж, он такой настоящий британец, говорит что Путина будто подменили", - отметила психолог.

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Елена Рыхальская
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