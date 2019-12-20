Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live" - ч.2

Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Участники проекта рассказали, что их песня "Шаленій" получила награду, как лучшая песня года.

Они также вспомнили, в каках премиях группа становилась номинантом в 2019, и рассказали о релизе нового музыкального клипа "Динаміт"

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